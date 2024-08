Slechtere omstandigheden Nederlandse industrie door minder orders

ZEIST (ANP) - De productie en het aantal nieuwe orders van de Nederlandse industrie zijn in juli voor het eerst in vijf maanden gedaald. Daarmee kwam volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) een einde aan het herstel van de afgelopen maanden. De verslechtering zou vooral komen doordat het aantal ontvangen nieuwe orders in juli opnieuw is gedaald.

Nevi meldt dat de orderdaling tot nu toe de grootste van dit jaar is. Dat komt volgens de organisatie omdat klanten terughoudend zijn met bestellingen en omdat de marktomstandigheden moeilijk zijn. Ook heeft ongunstig weer de productie bij sommige bedrijven verstoord.

Vooral de vraag uit het buitenland, met name uit Duitsland, valt volgens sectoreconoom Industrie bij ABN AMRO Albert Jan Swart tegen.