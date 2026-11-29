DE BILT (ANP) - Wie zondagavond of maandagochtend de weg op moet, kan in het zuidwesten van het land te maken krijgen met dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter is. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en vertraging op de weg.

De mist kan voor hinder zorgen in Zeeland, vrijwel heel Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant. De waarschuwing en bijbehorende code geel in dat deel van het land gelden vooralsnog tot maandag 10.00 uur, tot na de ochtendspits dus.