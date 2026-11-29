STARBASE (ANP) - SpaceX ontkent dat Iran gebruik heeft gemaakt van het Starlink-satellietennetwerk om een aanval uit te voeren op Amerikaanse strijdkrachten. The Washington Post schreef zaterdag dat dit het geval was aan het begin van de Iranoorlog.

Op X schrijft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk dat het verhaal "overduidelijk onjuist" is en dat het geen enkel bewijs heeft dat Starlink door Iraanse strijdkrachten is gebruikt. "Omdat dat nooit is gebeurd". Het bedrijf zegt ook dat het The Washington Post weken geleden al heeft verteld dat het verhaal niet klopt, en eist dat de krant het verhaal intrekt.

De krant schreef zaterdag op basis van anonieme bronnen dat Musk aan het begin van de oorlog tot zijn grote woede ontdekte dat Starlink tot twee keer toe zonder toestemming was gebruikt. Een keer door Iran, maar ook door de Amerikanen. Die lieten drones vliegen via de gemilitariseerde versie van Starlink (Starshield), maar dan via een goedkoper abonnement dat bedoeld was voor grondoperaties.