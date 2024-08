Failliete cryptobank Celsius wil miljoenen van Nederlands platform

SCHIPHOL-RIJK (ANP) - De failliete cryptobank Celsius eist cryptotegoeden ter waarde van miljoenen dollars terug van het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce. Dat laatste bedrijf laat weten niet op die claim in te gaan, onder andere omdat Coinmerce zelf 2,5 miljoen dollar (2,2 miljoen euro) tegoed heeft van Celsius.

Het Amerikaanse Celsius ging in 2022 failliet na de ineenstorting van een belangrijke stablecoin, oftewel een cryptomunt die is gekoppeld aan een traditionele munt. Vlak voor dat bankroet haalde Coinmerce 10,7 miljoen dollar weg bij de cryptobank, naar eigen zeggen om risico's te beperken. Nu wil Celsius dat geld terug via een zogeheten clawback-procedure, waarbij failliete bedrijven in de Verenigde Staten bij bepaalde schuldeisers geld kunnen terughalen om vorderingen gelijker af te handelen. De waarde van die betwiste tegoeden is inmiddels verdubbeld door koersstijgingen van cryptomunten.

Volgens Coinmerce zijn dit soort claims kansloos in Nederland, omdat het Amerikaanse faillissementsrecht niet geldt in Nederland. Het Nederlandse handelsplatform leed door het faillissement van Celsius 2,5 miljoen dollar schade doordat niet alle tegoeden waren weggehaald bij Celsius.