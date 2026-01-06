KNRM redde in 2025 meer mensen

IJMUIDEN (ANP) - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) moest in 2025 iets vaker het water op om mensen en dieren te redden dan in 2024. Volgens een woordvoerder was de zomer van 2025 vergelijkbaar met die van 2024, en waren er vaker reddingsacties met schepen waar veel mensen op zaten. Daardoor is het aantal geredde mensen hoger, met 3592 in 2025 tegenover 2987 in 2024.

"Je kunt dan denken aan charterschepen bij de Waddeneilanden", aldus de woordvoerder. In 2025 zijn meer dieren gered dan in 2024, bijvoorbeeld door het reddingstation in Ter Heijde, in de buurt van Den Haag. Volgens de KNRM waren dit vooral reddingsacties voor gewonde, zieke of verzwakte zeehonden.

De organisatie heeft ook 97 lifeguards op de vier Friese Waddeneilanden, die in totaal 828 keer in actie moesten komen. Dat is iets minder dan in 2024. Er zijn daar wel elf mensen uit het water gered van dreigende verdrinking. De oorzaak was in bijna alle gevallen het afdrijven door stroming in zee.