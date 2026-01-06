OM legt zich neer bij vrijspraak medeverdachten koffermoordzaak

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij de uitspraak van het gerechtshof in de zogenoemde koffermoordzaak. Het hof sprak in december vier medeverdachten vrij van het medeplegen van de moord op Manuel Alvarez y Pena (29) uit Zwijndrecht en het wegmaken van zijn lichaam. Twee van hen kregen in 2023 nog celstraffen van twintig jaar opgelegd door de rechtbank.

Een woordvoerster van het OM laat weten dat er geen cassatie volgt. "Het OM is het niet eens met de bewijswaardering van het hof", zegt ze. "Maar de Hoge Raad kijkt of de zaak juridisch goed is verlopen. We zien geen aanknopingspunten voor een succesvol cassatieverzoek."

Het hof veroordeelde hoofdverdachte Abdi B. (29) uit Zwijndrecht tot een celstraf van 19,5 jaar en tbs met dwangverpleging. Hij heeft in juli 2021 het slachtoffer in een woning in Rotterdam doodgestoken, zijn lichaam in elf stukken gezaagd en in twee grote koffers gestopt. Die werden vijf dagen later gevonden in een auto in Dordrecht.