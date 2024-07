KNVB verwacht 40.000 Oranjefans in Berlijn voor duel met Turkije

BERLIJN (ANP) - De KNVB verwacht dat ongeveer 40.000 Oranjesupporters naar Berlijn komen voor de kwartfinale van het Nederlands elftal van zaterdag op het EK tegen Turkije. De voetbalbond heeft alle 7000 tickets voor het duel in het Olympiastadion verkocht.

Het is nog onbekend hoeveel fans via andere kanalen een ticket voor de kwartfinale van Oranje hebben bemachtigd. Op de zwarte markt worden kaartjes nog voor 500 euro en duurder aangeboden. De verwachting is dat de Nederlandse fans in de minderheid zijn in het stadion. In Duitsland wonen bijna 3 miljoen Turken. Berlijn telt alleen al zo'n 300.000 inwoners met Turkse roots.

De groepsduels van Oranje op het EK trokken ook ruim 40.000 fans naar Hamburg, Leipzig en Berlijn. Ongeveer 15.000 Nederlanders waren dinsdag in München voor de achtste finale tegen Roemenië (3-0).

Fanfeest

Het Nederlands elftal verloor de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn (3-2). Nederlandse supporters konden toen terecht in de fanzone van de UEFA bij de Brandenburger Tor. De officiële Oranje Fanzone bevond zich op de Hammarskjöldplatz. De KNVB is nog in overleg met de autoriteiten van de Duitse hoofdstad of het weer een fanfeest en supportersmars naar het stadion mag houden.

Voor het duel met Oostenrijk liepen tienduizenden supporters zingend en dansend achter een oranje dubbeldekker naar het Olympiastadion. De bus heeft dinsdag enige schade opgelopen, maar de verwachting is dat die op tijd is verholpen.