Tien jaar cel geëist voor zestien jaar lang misbruiken van zoon

ZWOLLE (ANP) - Voor het zestien jaar lang seksueel misbruiken van zijn zoon is dinsdag tien jaar cel geëist tegen een 53-jarige man uit Zwolle. De 52-jarige moeder, die later bij het misbruik betrokken werd, moet wat het Openbaar Ministerie betreft zeven jaar de cel in. De zoon werd vanaf zijn vierde levensjaar misbruikt.

"Hij schat in dat het wekelijks of tweewekelijks gebeurde en dat het in totaal vierhonderd of vijfhonderd keer gebeurd is", zei de officier van justitie dinsdag tijdens de strafzaak in Zwolle. "Het gebeurde zo vaak dat het een gewoonte werd."

De vader, Victor L., heeft het misbruik erkend. De vrouw, Veronica S., zegt door L. te zijn gedwongen mee te doen. Het OM gelooft dat niet.