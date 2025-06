Koele Pinksteren is opmaat naar hogere temperaturen

Eerste pinksterdag brengt wisselvallig weer met veel buien, maar ook kans op wat zon. Volgens Weeronline is het met 14 tot 17 graden koel voor deze tijd van het jaar. Maandag wordt het met 16 tot 20 graden iets warmer en is het minder nat. Later in de week stijgen de temperaturen flink.

Over het hele land trekken zondagochtend buien. Er valt op veel plaatsen 10 tot 20 millimeter regen. In het noorden, midden en oosten houden deze buien zondagmiddag aan, maar in het zuidwesten is het droog en af en toe zonnig.

In de nacht van eerste op tweede pinksterdag regent het af en toe. Maandagochtend houdt dit weer aan, met landinwaarts de meeste kans op buien. In de middag geldt dit alleen nog voor de oostelijke helft van het land en in de avond is het op veel plaatsen even zonnig.

De temperatuur neemt na maandag alleen maar toe. Na dinsdag blijft het zonnig en donderdag kan het volgens Weeronline tropisch warm worden.