Wetenschappers ontwikkelen batterij die volledig oplost na gebruik

Onderzoekers hebben een batterij ontwikkeld die volledig oplost na gebruik en stroom opwekt met behulp van gezonde darmbacteriën. Het apparaat kan vooral nuttig zijn voor veilige medische implantaten die na hun taak volledig verdwijnen.

Stel je voor: een pacemaker die zijn werk doet en daarna gewoon oplost in je lichaam, zonder schadelijke resten achter te laten. Of sensoren die tijdelijk je gezondheid monitoren en vervolgens verdwijnen. Wetenschappers aan de State University of New York hebben nu de eerste stap gezet naar dit soort technologie.

Het team heeft een batterij ontwikkeld die gemaakt is van in water oplosbaar papier en die aangedreven wordt door commerciële probiotica. Dat zijn dezelfde gezonde bacteriën die je in yoghurt en supplementen vindt. Na gebruik lost de hele batterij op in water, waarbij alleen onschadelijke bacteriën vrijkomen.

De batterij produceert 4 microwatt aan vermogen en 47 micro-ampère aan stroom. Dat is volgens de onderzoekers genoeg voor kleine elektronische apparaten.

Waarom is dit zo bijzonder?

Het probleem met huidige batterijen is dat ze giftige materialen bevatten die niet veilig kunnen worden achtergelaten in het lichaam of het milieu. Voor medische implantaten betekent dit vaak een tweede operatie om het apparaat te verwijderen. Voor wegwerpmedicijnen of milieusensoren betekent het gevaarlijk afval.

Deze nieuwe batterij lost dat probleem op door uitsluitend veilige, biocompatibele materialen te gebruiken. De probiotica zijn dezelfde stammen die al decennia veilig worden gebruikt in voedingssupplementen. Het papier is volledig water-oplosbaar en alle andere componenten breken gewoon af.

Nog veel werk aan de winkel

De huidige batterij is nog een prototype met beperkt vermogen. Voor praktische toepassingen moeten meerdere batterijen worden gecombineerd tot sterkere systemen. Ook moet nog uitgebreid worden getest hoe veilig en effectief de technologie is in echte medische situaties.