Koeweit: 97 Iraanse raketten en bijna 300 drones onderschept

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 14:13
anp010326124 1
KOEWEIT (ANP) - Koeweit heeft 97 Iraanse raketten en 283 drones onderschept. Dat meldt het ministerie van Defensie in de golfstaat volgens de krant Alanba. Als gevolg van die interventie vielen er in meerdere delen van het land brokstukken neer, die resulteerden in kleinschalige materiële schade.
Koeweit huisvest enkele Amerikaanse militaire bases, waaronder kamp Arifjan, de vooruitgeschoven post van het Amerikaanse commando in de regio, CENTCOM. Zaterdag zou schade zijn aangericht bij een luchtmachtbasis in Koeweit, waar ook Italiaanse militairen zijn gestationeerd. Daarbij zouden enkele personeelsleden gewond zijn geraakt. Ook zou er enige materiële schade zijn veroorzaakt.
Volgens het ministerie van Volksgezondheid, aangehaald door Al Arabiya, zou er sinds de aanvallen zaterdag begonnen één dode zijn gevallen. Ook vielen er 32 gewonden.
