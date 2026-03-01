ECONOMIE
Doden in Abu Dhabi gemeld na Iraanse aanval

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 14:15
anp010326125 1
ABU DHABI (ANP) - Bij aanvallen op hoofdstad Abu Dhabi van de Verenigde Arabische Emiraten zijn drie mensen omgekomen. Dat meldt het ministerie van Defensie op X. Het zou gaan om een Pakistaanse, een Nepalese en een Bengaalse burger. Ook zouden 58 mensen (licht)gewond zijn geraakt.
Het ministerie meldt verder dat sinds het uitbreken van de wederzijdse aanvallen tussen de VS, Israël en Iran de Verenigde Arabische Emiraten 165 ballistische raketten, 2 kruisraketten en 541 Iraanse drones hebben onderschept. Vrijwel alle raketten zouden zijn vernietigd of in zee zijn neergekomen. Van de drones raakten er 35 wel doel.
