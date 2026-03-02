Koeweit: gevechtsvliegtuigen VS neergestort, bemanning overleefd

KOEWEIT (ANP/AFP/DPA) - Boven Koeweit zijn meerdere Amerikaanse gevechtstoestellen neergestort. Dat meldt het ministerie van Defensie in dat land. De bemanning zou het volgens de woordvoerder hebben overleefd.

Op beelden die CNN verifieerde, is te zien hoe een toestel in vrije val naar beneden komt. Volgens de nieuwszender gaat het mogelijk om een McDonnell Douglas F-15E of F/A-18 Hornet. Zowel Koeweit als de VS vliegen in die modellen. Het toestel zou op zo'n 10 kilometer van de Ali al-Salem-basis zijn neergekomen, een uitvalsbasis voor de VS. Ook is op andere geverifieerde beelden te zien hoe een piloot aan een parachute afdaalt.

Onduidelijk is of de beelden samenhangen met de door Koeweit gemelde voorvallen. De Ali al-Salem-basis was het afgelopen weekend meermaals doelwit van ballistische raketten en drones, projectielen die volgens het Koeweitse leger grotendeels met succes werden afgeweerd. Op satellietbeelden bij The New York Times is te zien hoe enkele faciliteiten wel werden geraakt.