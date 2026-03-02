ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koeweit: gevechtsvliegtuigen VS neergestort, bemanning overleefd

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 9:41
anp020326084 1
KOEWEIT (ANP/AFP/DPA) - Boven Koeweit zijn meerdere Amerikaanse gevechtstoestellen neergestort. Dat meldt het ministerie van Defensie in dat land. De bemanning zou het volgens de woordvoerder hebben overleefd.
Op beelden die CNN verifieerde, is te zien hoe een toestel in vrije val naar beneden komt. Volgens de nieuwszender gaat het mogelijk om een McDonnell Douglas F-15E of F/A-18 Hornet. Zowel Koeweit als de VS vliegen in die modellen. Het toestel zou op zo'n 10 kilometer van de Ali al-Salem-basis zijn neergekomen, een uitvalsbasis voor de VS. Ook is op andere geverifieerde beelden te zien hoe een piloot aan een parachute afdaalt.
Onduidelijk is of de beelden samenhangen met de door Koeweit gemelde voorvallen. De Ali al-Salem-basis was het afgelopen weekend meermaals doelwit van ballistische raketten en drones, projectielen die volgens het Koeweitse leger grotendeels met succes werden afgeweerd. Op satellietbeelden bij The New York Times is te zien hoe enkele faciliteiten wel werden geraakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading