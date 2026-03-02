Grote olieraffinaderij Saudi Aramco stilgelegd na drone-aanval

RIYAD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft de grote olieraffinaderij Ras Tanura maandagochtend stilgelegd na een drone-aanval waardoor een kleine brand bij het complex uitbrak. Volgens de autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel: er is geen grote schade aan de raffinaderij en er zijn geen gewonden.

Het Saudische ministerie van Defensie zegt dat twee drones zijn onderschept bij de raffinaderij en dat de brand ontstond door restanten van die drones. Ras Tanura ligt aan de Perzische Golf en is een van de grootste raffinaderijen ter wereld met een productiecapaciteit van 550.000 vaten olie (van 159 liter) per dag. De terminal is van groot belang voor de olie-export van Saudi-Arabië. Dat land is 's werelds grootste olie-exporteur.

Iran voert op massale schaal aanvallen met drones en raketten uit op andere landen in de regio als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen.