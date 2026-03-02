ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote olieraffinaderij Saudi Aramco stilgelegd na drone-aanval

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 9:38
anp020326083 1
RIYAD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft de grote olieraffinaderij Ras Tanura maandagochtend stilgelegd na een drone-aanval waardoor een kleine brand bij het complex uitbrak. Volgens de autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel: er is geen grote schade aan de raffinaderij en er zijn geen gewonden.
Het Saudische ministerie van Defensie zegt dat twee drones zijn onderschept bij de raffinaderij en dat de brand ontstond door restanten van die drones. Ras Tanura ligt aan de Perzische Golf en is een van de grootste raffinaderijen ter wereld met een productiecapaciteit van 550.000 vaten olie (van 159 liter) per dag. De terminal is van groot belang voor de olie-export van Saudi-Arabië. Dat land is 's werelds grootste olie-exporteur.
Iran voert op massale schaal aanvallen met drones en raketten uit op andere landen in de regio als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading