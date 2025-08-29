ECONOMIE
Koffer met lichaam van vrouw gevonden in sloot in Duitsland

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 17:58
STUTTGART (ANP/DPA) - In de Duitse plaats Filderstadt ten zuiden van Stuttgart is donderdag in een koffer het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De koffer met het al in vergaande staat van ontbinding verkerende lichaam lag onder een brug in een sloot bij een speelveldje.
De identiteit van de vrouw wordt onderzocht, meldt de politie. Volgens een woordvoerder is ook nog onduidelijk hoelang de koffer in de sloot heeft gelegen. Er zijn in de buurt voor zover bekend geen vermissingen.
Medewerkers van de buitendienst van de gemeente vonden de koffer na een melding. Bij aankomst roken ze een geur van ontbinding en maakten de koffer open.
Een 62-jarige omwonende laat aan persbureau dpa weten dat haar twee honden de afgelopen tijd tijdens het uitlaten naar de plek van de koffer toe wilden. Maar het was pas na een paar dagen dat ze argwaan begon te krijgen. "Er moet iets onder de brug liggen", concludeerde ze toen.
AEX-index sluit beursmaand augustus met verlies af

Gokkasten gids: hoe slotsUp helpt de beste gokkasten te vinden

