ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index sluit beursmaand augustus met verlies af

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 17:50
anp290825189 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag op de laatste handelsdag van augustus met verlies het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar cijfers over de inflatie en consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. Bij de bedrijven op het Damrak was funderingsspecialist Sif een opvallende verliezer door een winstwaarschuwing.
De AEX eindigde 0,8 procent lager op 896,62 punten. Op donderdag had de hoofdindex ook al te maken met een verliesbeurt. De MidKap zakte 1 procent tot 921,47 punten. Op de aandelenmarkten in Londen, Frankfurt en Parijs waren koersverliezen tot 0,8 procent te zien.
In de AEX namen levensmiddelenconcern Unilever, uitzender Randstad en techinvesteerder Prosus de leiding met plussen tot 0,8 procent. De chipfondsen ASML, Besi en ASMI vormden de achterhoede bij de hoofdfondsen met minnen tot 3,9 procent.
Vorig artikel

Spaanse wielrenner Ayuso wint zevende etappe van Vuelta

Volgend artikel

Koffer met lichaam van vrouw gevonden in sloot in Duitsland

POPULAIR NIEUWS

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"