AEX-index sluit beursmaand augustus met verlies af

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag op de laatste handelsdag van augustus met verlies het weekend ingegaan. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar cijfers over de inflatie en consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. Bij de bedrijven op het Damrak was funderingsspecialist Sif een opvallende verliezer door een winstwaarschuwing.

De AEX eindigde 0,8 procent lager op 896,62 punten. Op donderdag had de hoofdindex ook al te maken met een verliesbeurt. De MidKap zakte 1 procent tot 921,47 punten. Op de aandelenmarkten in Londen, Frankfurt en Parijs waren koersverliezen tot 0,8 procent te zien.

In de AEX namen levensmiddelenconcern Unilever, uitzender Randstad en techinvesteerder Prosus de leiding met plussen tot 0,8 procent. De chipfondsen ASML, Besi en ASMI vormden de achterhoede bij de hoofdfondsen met minnen tot 3,9 procent.