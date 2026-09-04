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Komiek Deniz Göktaş vervolgd voor beledigen president Erdogan

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 19:54
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ANKARA (ANP/DPA/AFP) - De Turkse autoriteiten vervolgen een populaire komiek voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan en andere strafbare feiten. Deniz Göktaş riskeert een jarenlange gevangenisstraf.
De politie arresteerde Göktaş in juli en sindsdien zit hij vast. Hij zou de president hebben beledigd tijdens een optreden. De stand-upcomedian had daar beelden van online gezet en die zijn vele miljoenen keren bekeken.
Göktaş verklaarde onder meer Erdogan nooit te hebben gemogen. Aanklagers zeggen nu dat sommige uitspraken van de komiek de "eer, waardigheid en reputatie" van de president hebben geschaad.
'Verdeeldheid zaaien'
De komiek maakte ook grappen over religie en maatschappelijke kwesties. Regeringsaanhangers reageerden daar boos op. Justitie verwijt hem verdeeldheid te zaaien en crimineel gedrag te vergoelijken.
De 32-jarige Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter.
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