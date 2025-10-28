Komst agressietribunaal heeft 'aanzienlijke impact' op veiligheid

DEN HAAG (ANP) - De mogelijke komst van het zogenoemde agressietribunaal voor de berechting van de Russische hoofdrolspelers van de oorlog tegen Oekraïne, zal "een aanzienlijke impact op de nationale veiligheid en justitieketen" hebben. Het zal ook nog jaren duren voordat het zover is, laat demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) weten. Hij is dinsdag in Oekraïne.

Nederland wil het tribunaal onderdak bieden. Het kabinet heeft daarom deze maand ingestemd om gastland te zijn voor de eerste twee voorbereidende fases van de oprichting van het Speciaal Tribunaal voor het Misdrijf Agressie tegen Oekraïne. In deze fases wordt gezocht naar onder meer huisvesting en het werven van belangrijke functionarissen zoals rechters. In de derde fase begint de daadwerkelijke opsporing en vervolging.

Volgens Van Weel kan Nederland als gastland al in de eerste twee fases doelwit worden. Het gaat dan om zaken als buitenlandse inmenging, sabotageacties en cyberoperaties. Later volgt een definitief besluit over de locatie van het tribunaal. Met het besluit om gastland in de voorbereidende fases te zijn, wordt "geen voorschot" genomen op besluitvorming in welk land het tribunaal uiteindelijk komt, benadrukt de bewindsman.

"Vergaande gevolgen"

"Het beschikken over voldoende capaciteit om in fase 3 als gastland te fungeren is een belangrijke vereiste en zal zwaar moeten meewegen op het moment dat een toekomstig besluit over het huisvesten van het operationele tribunaal zou voorliggen", aldus Van Weel. Het tribunaal zal "vergaande gevolgen" hebben voor onder andere het detentiewezen en het stelsel bewaken en beveiligen, liet het kabinet eerder aan de Kamer weten.

Het zal ook nog vele jaren duren voordat er een tribunaal is. De minister wijst er in de Kamerbrief op dat de totstandkoming van het Justitieel Complex Vlissingen circa tien jaar duurt om te realiseren.