Noorwegen schond mensenrechten niet met onderzoek olieboringen

STRAATSBURG (ANP) - Noorwegen heeft met het toestaan van onderzoek naar nieuwe olieboringen in het noordpoolgebied niet het mensenrecht op leven en een veilig milieu geschonden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dinsdag unaniem geoordeeld. Greenpeace en Young Friends of the Earth Norway hoopten bij het hof hun gelijk te halen. De klimaatactivisten vonden dat de mensenrechten wel werden geschonden.

Noorwegen verleende in 2016 tien vergunningen om in de Barentszzee het onderzoek naar winnen van ruwe olie en aardgas toe te staan. Het land moest hierbij "te goeder trouw en op basis van de best beschikbare wetenschap" een milieueffectbeoordeling uitvoeren.

Het EHRM zegt dat de procedure in 2016 niet "allesomvattend" was, maar het hof ziet geen aanwijzing dat dit onvoldoende was om mensenrechten te garanderen.

Lichtpuntje voor milieuorganisaties

Greenpeace en Young Friends of the Earth Norway vonden nieuwe olieboringen in de Barentszzee in strijd met het recht op een gezond milieu en het akkoord van Parijs. Ze verloren deze zaak eerder al in Noorse rechtbanken. In hoger beroep in Oslo erkende de rechter de ernstige gevolgen van klimaatverandering, maar oordeelde ook dat de regering niet onrechtmatig handelde.

De klimaatactivisten zien een lichtpuntje in de uitspraak van het hof. Hiermee bevestigt het EHRM dat een milieueffectbeoordeling noodzakelijk is, zegt Greenpeace Noorwegen in een reactie. De organisatie stelt dat andere olie- en gasprojecten in Noorse wateren nog niet aan deze eis voldoen en vindt dat deze milieueffectbeoordelingen alsnog moeten plaatsvinden.

Ook Milieudefensie vindt de uitspraak zeer goed nieuws. "Het Hof stelt duidelijk: overheden mogen geen boringen voor nieuwe olie- of gasvelden goedkeuren zonder eerst uitgebreid te onderzoeken wat de gevolgen zijn van álle uitstoot." De organisatie verwacht dat de uitspraak dus nog een belangrijke impact zal hebben op rechtszaken in de toekomst.