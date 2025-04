Koning Charles: paus zal herinnerd worden om zijn medeleven

LONDEN (ANP) - De Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla zijn "zeer diep bedroefd" vanwege het overlijden van paus Franciscus. Dat de maandag overleden paus zondag nog de paasgroet heeft kunnen brengen, verlicht de pijn in het hart van Charles en Camilla "enigszins". Dat liet het paar maandag weten via Buckingham Palace.

Volgens het koningspaar wordt Franciscus "herinnerd om zijn medeleven, zijn zorg voor de eenheid van de kerk en om zijn onvermoeibare inzet voor de gemeenschappelijke doelen van alle gelovigen en voor mensen van goede wil die zich inzetten voor het welzijn van anderen".

Charles en Camilla ontmoetten paus Franciscus meermaals, ontmoetingen die ze zich "met bijzondere genegenheid" herinneren. De laatste keer dat het koningspaar de paus zag was nog geen twee weken geleden, toen Charles en Camilla tijdens een staatsbezoek aan Italië ook Vaticaanstad aandeden. "We waren zeer ontroerd dat we hem eerder deze maand konden bezoeken", schrijft het paar daar maandag over.

Het koningspaar sluit hun boodschap af met "innige deelneming en ons diep medeleven aan de kerk die hij met zoveel vastberadenheid heeft gediend en aan de ontelbare mensen over de hele wereld die, geïnspireerd door zijn leven, zullen rouwen om het verwoestende verlies van deze trouwe volgeling van Jezus Christus".