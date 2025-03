Koning en koningin mozaïeken voor NLdoet in Katwijk

KATWIJK (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich vrijdag tijdens NLdoet ingezet voor de verfraaiing van een buurthuis in Katwijk. In Oranje Fonds-kleding en met stevige schoenen ging het paar aan de slag met mozaïekwerkjes die de muren van het buurthuis opvrolijken.

Terwijl de koningin meteen haar leesbril erbij pakte en serieus aan de slag ging, begon Willem-Alexander zijn mozaïekklus met een babbeltje met zijn tafelgenoten. "Ze zullen weten dat we hier geweest zijn", merkte de koning grappend op, terwijl de geknipte stukjes steen door de lucht vlogen. De koning sprak met zijn buurman Quincy Bernadina over trouwen, Italië en het krijgen van een baby, omdat Bernadina in juli vader wordt. De koning bood hem vooral een luisterend oor, maar vertelde ook dat het heel leuk is om je kinderen te zien opgroeien, en dat het heel snel gaat.

Ondertussen gingen Willem-Alexander en Bernadina rustig door met het plakken van de steentjes. De koning vond hun gezamenlijke werk er maar gek uitzien, maar Bernadina stelde hem gerust: als het eenmaal vastgeplakt is, ziet het er een stuk beter uit. "Als we over een jaar of twintig terugkeren weten we ook zeker dat het goed vastzat", merkte de koning droogjes op.

Tijdens NLdoet op 14 en 15 maart kunnen mensen op meer dan 7100 plekken in Nederland vrijwilligerswerk doen. Prinses Beatrix gaat zaterdag aan de slag op een nog geheime locatie. De koning en koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.