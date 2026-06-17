Koning erkent oorlogsleed tijdens diner met Japanse keizer

AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt, maar ook stilgestaan bij een "pijnlijke episode", de Tweede Wereldoorlog. Hij benoemde onder meer dat "ons gedeelde verhaal ook bitterheid omvat". "Diepe wonden die toen zijn geslagen, werken ook in de generaties erna door", zei de koning tijdens het staatsbanket met de Japanse keizer Naruhito.

"Onze burgers en militairen is in deze periode groot leed berokkend. Ook in Japan heeft de bevolking de vreselijke gevolgen van de oorlog moeten dragen, in het bijzonder in de laatste fase", zei de koning in zijn toespraak. Daarmee doelde de vorst op de Amerikaanse atoombommen die in 1945 op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki vielen, met honderdduizenden doden tot gevolg. Willem-Alexander benadrukte daarnaast dat verhalen uit de oorlog verteld moeten blijven worden. "Door erkenning van het verleden in zijn volle breedte, creëren we ruimte voor een gezamenlijke toekomst."