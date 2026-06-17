ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning erkent oorlogsleed tijdens diner met Japanse keizer

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 22:41
anp170626208 1
AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt, maar ook stilgestaan bij een "pijnlijke episode", de Tweede Wereldoorlog. Hij benoemde onder meer dat "ons gedeelde verhaal ook bitterheid omvat". "Diepe wonden die toen zijn geslagen, werken ook in de generaties erna door", zei de koning tijdens het staatsbanket met de Japanse keizer Naruhito.
"Onze burgers en militairen is in deze periode groot leed berokkend. Ook in Japan heeft de bevolking de vreselijke gevolgen van de oorlog moeten dragen, in het bijzonder in de laatste fase", zei de koning in zijn toespraak. Daarmee doelde de vorst op de Amerikaanse atoombommen die in 1945 op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki vielen, met honderdduizenden doden tot gevolg. Willem-Alexander benadrukte daarnaast dat verhalen uit de oorlog verteld moeten blijven worden. "Door erkenning van het verleden in zijn volle breedte, creëren we ruimte voor een gezamenlijke toekomst."
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

4UQ7GSV6AZK6LJVTELPERAPPCQ

Genoeg van Poetin: waarom Trump ineens meebuigt met Europa

Scherm­afbeelding 2026-06-17 om 06.44.22

Volgens vriend Max Pam stierf Wim T Schippers droevig over het 'rotboek' van Adriaan van Dis

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

Sectorvergelijking_2030-1

De 50 beste stages en leerwerkplekken met toekomstperspectief

Loading