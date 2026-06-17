Wall Street scherp omlaag door vrees voor renteverhoging

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gingen woensdag in de laatste handelsuren scherp omlaag door onzekerheid onder beleggers over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Uit nieuwe ramingen van de Fed blijkt dat meerdere beleidsmakers later dit jaar een renteverhoging verwachten door groeiende zorgen over hardnekkige inflatie.

De centrale bank liet de rente in de Verenigde Staten onveranderd, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Maar in een aangepaste beleidsverklaring van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh werden teksten geschrapt die eerder wezen op mogelijke renteverlagingen dit jaar.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 51.492,55 punten. Eerder op de dag tikte de toonaangevende index nog een tussentijds nieuw record aan. De S&P 500 verloor 1,2 procent op 7420,10 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,4 procent omlaag tot 26.021,66 punten.

Koersverlies SpaceX

"Dit comité zal prijsstabiliteit waarborgen tegen elke prijs", benadrukte Warsh tijdens zijn eerste persbijeenkomst als Fed-voorzitter. Beleggers vrezen dat dit wijst op een langere periode van hoge rentes. Dit is vaak slecht voor aandelen omdat het lenen duurder maakt en de economische groei afremt. Warsh is de opvolger van Jerome Powell, die geregeld felle kritiek kreeg van president Donald Trump omdat de Fed de rente niet sneller verlaagde.

Ook een eerste koersverlies van SpaceX sinds de recordbeursgang afgelopen vrijdag zorgde voor een domper. Het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk is sinds de beursgang nog altijd grofweg met de helft in waarde gestegen. Woensdag zakte het aandeel 5 procent.

Verder kregen vooral de grote techbedrijven zoals Microsoft, Meta Platforms en Amazon koersverliezen te verwerken, tot dalingen van 3,5 procent. Carmax kelderde 9 procent. De verkoper van gebruikte auto's maakte woensdag zijn kwartaalcijfers bekend.