Media: Trump kiest omstreden Kennedy voor Volksgezondheid

WASHINGTON (ANP) - Het is de verwachting dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump het ministerie van Volksgezondheid wil laten leiden door de omstreden Robert F. Kennedy Jr., die bekend staat om zijn activisme tegen vaccinaties. De mogelijke benoeming wordt gemeld door nieuwswebsite Politico, die zich baseert op een insider. Volgens de nieuwszender CNN is de officiële bekendmaking later donderdag.

Trump had al voor de verkiezingen laten weten dat hij Kennedy een grote rol wil geven binnen volksgezondheid. Volgens de aankomend president heeft Kennedy "meer dan wie dan ook" verstand van gezondheidszorg. Volgens Politico zal de keuze veel deskundigen verontrusten omdat Kennedy jarenlang beweerde dat vaccins autisme veroorzaken, hoewel dat is ontkracht.

Kennedy, neef van John F. Kennedy en zoon van Robert F. Kennedy, was Democraat. Hij deed dit jaar als onafhankelijke kandidaat een gooi naar het presidentschap. In augustus schaarde hij zich achter de Republikein Trump.