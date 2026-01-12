Koning: internationale rechtsorde staat onder druk

AMSTERDAM (ANP) - "De internationale rechtsorde staat onder druk en conflicten elders in de wereld hebben ook in Nederland grote impact." Dat zei koning Willem-Alexander maandag in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Volgens de koning zorgen oorlogen en internationale spanningen voor beroering in de Nederlandse samenleving. Hij sprak over de druk waaronder bestuurders en volksvertegenwoordigers werken en waarschuwde voor intimidatie en bedreiging. Volgens hem is het extra belangrijk om elkaar te steunen, nu gemeenten zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen die zich kandidaat stellen voor een politieke functie verdienen volgens Willem-Alexander respect en een veilige leefomgeving.

Tijdens de jaarlijkse receptie worden leden van de regering en vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving uitgenodigd. De nieuwjaarsontvangst markeert tevens de start van de agenda van Willem-Alexander en Máxima, die vanaf deze week weer publieke taken uitvoeren.