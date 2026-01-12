Ex-leider separatisten Corsica doodgeschoten op begrafenis moeder

AJACCIO (ANP/AFP/BELGA) - De voormalige leider van de Corsicaanse separatistische beweging FLNC Alain Orsoni is doodgeschoten tijdens de begrafenis van zijn moeder, hebben gerechtelijke bronnen bekendgemaakt. Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar moord door een georganiseerde bende.

De 71-jarige Orsoni werd rond 16.30 uur vermoord tijdens de uitvaart in het dorp Vero, vermoedelijk door een sluipschutter. Hij overleed ter plaatse.

Orsoni was een van de leiders van het Nationaal Bevrijdingsfront (FLNC). Later richtte hij ook de Beweging voor Zelfbeschikking (MPA) op. Hij verliet Corsica in 1996, toen een conflict de nationalistische beweging verscheurde. Hij woonde achtereenvolgens in Florida, Nicaragua en Spanje.

Bij zijn terugkeer op het eiland in 2008 was de nationalist ook al eens doelwit van een moordaanslag. Van 2008 tot 2015 was Orsoni ook voorzitter van voetbalclub Ajaccio. Zijn broer Guy, een bekend figuur in de Corsicaanse onderwereld, werd in 1983 vermoord.