Koning opent Suriname Museum week voor staatsbezoek

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 16:46
AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander opent 25 november het Suriname Museum in Amsterdam, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De opening vindt plaats precies vijftig jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname.
De koning opent het museum met de onthulling van een plaquette en hij krijgt een rondleiding door de openingstentoonstelling Meet Su, Meet Us. Hij spreekt na afloop ook met mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland en betrokkenen bij het museum.
Het Suriname Museum is een initiatief van Vereniging Ons Suriname dat kennis over de geschiedenis, samenleving en cultuur van Suriname wil samenbrengen op een centrale plek.
Een week na de opening van het museum brengen Willem-Alexander en koningin Máxima een staatsbezoek aan Suriname. Dat vindt plaats van 1 tot en met 3 december.
