OM verdenkt man van doodschoppen vriendin in Vlijmen

DEN BOSCH (ANP) - De 35-jarige man uit Uden die vastzit voor het doden van een 38-jarige vrouw in Vlijmen zal worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Het Openbaar Ministerie verdenkt Coen K. ervan zijn partner in juli om het leven te hebben gebracht "door tegen haar hoofd, keel en hals te schoppen en te trappen". Dit zei de officier van justitie woensdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Bosch.

K. kwam tijdens de compacte zitting kort aan het woord. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, voor de nabestaanden", zei K. Mogelijk was er sprake van een fatale combinatie van medicijngebruik en alcohol, opperde zijn advocaat later in de wandelgangen van de rechtbank.

De dood van de vrouw in Vlijmen kreeg landelijke bekendheid door protestmarsen tegen femicide die de Dolle Mina's afgelopen zomer overal in het land organiseerden.

Het onderzoek naar de dood van de vrouw duurt naar verwachting nog tot half december. De volgende zitting is op 21 januari.