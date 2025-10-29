ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM verdenkt man van doodschoppen vriendin in Vlijmen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 16:47
anp291025226 1
DEN BOSCH (ANP) - De 35-jarige man uit Uden die vastzit voor het doden van een 38-jarige vrouw in Vlijmen zal worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Het Openbaar Ministerie verdenkt Coen K. ervan zijn partner in juli om het leven te hebben gebracht "door tegen haar hoofd, keel en hals te schoppen en te trappen". Dit zei de officier van justitie woensdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Bosch.
K. kwam tijdens de compacte zitting kort aan het woord. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, voor de nabestaanden", zei K. Mogelijk was er sprake van een fatale combinatie van medicijngebruik en alcohol, opperde zijn advocaat later in de wandelgangen van de rechtbank.
De dood van de vrouw in Vlijmen kreeg landelijke bekendheid door protestmarsen tegen femicide die de Dolle Mina's afgelopen zomer overal in het land organiseerden.
Het onderzoek naar de dood van de vrouw duurt naar verwachting nog tot half december. De volgende zitting is op 21 januari.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540555457

Stem je links of rechts? Wat je politieke voorkeur zegt over je persoonlijkheid

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-540627687

In deze stad wordt gestemd zoals gemiddeld in Nederland

Loading