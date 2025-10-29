Pas op met goedkope sieraden: kunnen giftige metalen bevatten

Ze glanzen verleidelijk in de etalage of op je scherm, maar achter veel goedkope sieraden schuilt een giftige realiteit. De Belgische Federale Gezondheidsdienst waarschuwt dat sieraden – vooral afkomstig van Chinese webshops – vaak te veel zware metalen bevatten. Uit recente controles blijkt dat bijna drie op de tien onderzochte sieraden in 2025 te hoge concentraties lood of cadmium bevatten.

Deze metalen zijn allesbehalve onschuldig. Bij langdurig contact met de huid of wanneer kinderen er per ongeluk op kauwen, kunnen ze zich ophopen in het lichaam. Dat kan ernstige en blijvende gezondheidsschade veroorzaken, zelfs bij lage doseringen. Lood tast het zenuwstelsel aan en kan bij kinderen leiden tot concentratieproblemen, ontwikkelingsstoornissen en een lager IQ. Cadmium kan nieren en longen beschadigen, botontkalking veroorzaken en zelfs kankerverwekkend zijn. Ook de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van ongeboren baby’s kunnen worden beïnvloed.

Inspecteurs waarschuwen: “Het gevaar is vaak niet zichtbaar, maar de schade kan blijvend zijn.”

Verdachte sieraden

Zo herken je verdachte sieraden: het sieraad voelt opvallend zwaar of buigzaam aan. De afwerking is grof of oneffen. Je weet niets over de herkomst of het materiaal. En dat kettinkje of armbandje is veel te goedkoop.

De gezondheidsdienst raadt consumenten aan om binnen de Europese Unie te winkelen. Binnen de EU gelden strenge veiligheidsnormen die bepalen hoeveel zware metalen in producten mogen voorkomen. Europese webwinkels zijn verplicht om hierop toe te zien.

Toch groeit de bezorgdheid over de vele producten die via internationale platforms als Temu, Shein en AliExpress Europa binnenkomen. Steeds vaker blijkt dat deze goedkope kleding, sieraden en accessoires niet voldoen aan Europese veiligheidsregels. Onderzoek van Pointer Checkt toonde vorig jaar nog aan dat sommige Shein-producten de toegestane normen voor giftige stoffen ruimschoots overschreden.