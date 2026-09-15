ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koning vraagt gemeenten in troonrede om solidair te zijn op asiel

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:18
anp150926155 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - In zijn troonrede vroeg de koning gemeenten om "solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang worden overvraagd". Daarmee adresseerde hij namens het kabinet de maatschappelijke spanning rond de spreidingswet. Inmiddels staan 42 gemeenten onder toezicht van asielminister Bart van den Brink (CDA), omdat die niet het aantal asielzoekers opvangen dat wettelijk voorgeschreven is.
Hij had het ook over de polarisatie rond dit onderwerp. "Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan, zoals recent in Loosdrecht en Engelen. Dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving, of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd", aldus de koning.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading