ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koningspaar betuigt steun aan betrokkenen na treinramp in Spanje

Samenleving
door anp
anp281026201 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk nabij Urda in Spanje. In een bericht op sociale media staat het koningspaar stil bij het dodelijke ongeluk van woensdagochtend, waarbij 68 mensen om het leven kwamen.
"Onze gedachten zijn bij de getroffenen door de treinramp bij Urda in Spanje", laten de koning en koningin weten. "Door dit vreselijke ongeluk zijn vele families nu in diepe rouw gedompeld. Wij leven mee met hen en met allen die gewond zijn geraakt of zich zorgen maken over het lot van hun dierbaren", aldus Willem-Alexander en Máxima.
Woensdagochtend botste een hogesnelheidstrein met 397 passagiers op een stilstaande trein met 147 mensen aan boord in de buurt van de Spaanse plaats Urda. Volgens Spaanse media kwamen 68 mensen om het leven. 58 gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis, vijftien van hen zouden in kritieke toestand verkeren. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading