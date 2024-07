Koningspaar en Beatrix herdenken Engelandvaarder Ellis Brandon

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben gereageerd op het overlijden van Engelandvaarder Ellis Brandon. Ze laten weten dat ze de op 101-jarige leeftijd overleden Brandon "met groot respect" gedenken.

"Wij herinneren ons haar als een vrouw met een scherp afgesteld gevoel voor goed en kwaad. Zij liet zich niet intimideren door dreiging en gevaar en hield vast aan haar overtuiging dat vrijheid boven alles gaat. Nederland is haar grote dank verschuldigd."

Zaterdag werd bekend dat Brandon op 12 juli is overleden. Voor zover bekend was zij de laatste nog levende Engelandvaarder. In de Tweede Wereldoorlog was Brandon actief voor het verzet. Ze koerierde voor Het Parool en hielp Joodse gezinnen. In 1942 dook ze onder en vluchtte samen met haar vriend naar België en later naar Frankrijk.