Koningspaar geraakt door overlijden oud-president Santokhi

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 22:58
DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen dat ze geraakt zijn door het overlijden van oud-president Chan Santokhi van Suriname. Het koningspaar denkt "met warme herinneringen" terug aan Santokhi, is te lezen in een verklaring op Instagram, Bluesky en X. Ook wensen zij de nabestaanden sterkte met "dit grote verlies".
"In zijn eigen land en daarbuiten werd hij gewaardeerd om zijn inzet voor de democratische rechtsorde en voor een veilige samenleving", staat verder in het statement. "Hij zette zich daarnaast met overtuiging in voor versterking van de band tussen Suriname en Nederland."
Santokhi was van 2020 tot 2025 president van Suriname. Hij overleed maandag op 67-jarige leeftijd.
POPULAIR NIEUWS

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

Igone de Jongh kapt definitief met Thijs Römer, maar blijft zijn dochter trouw

