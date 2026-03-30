Koningspaar geraakt door overlijden oud-president Santokhi

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen dat ze geraakt zijn door het overlijden van oud-president Chan Santokhi van Suriname. Het koningspaar denkt "met warme herinneringen" terug aan Santokhi, is te lezen in een verklaring op Instagram, Bluesky en X. Ook wensen zij de nabestaanden sterkte met "dit grote verlies".

"In zijn eigen land en daarbuiten werd hij gewaardeerd om zijn inzet voor de democratische rechtsorde en voor een veilige samenleving", staat verder in het statement. "Hij zette zich daarnaast met overtuiging in voor versterking van de band tussen Suriname en Nederland."

Santokhi was van 2020 tot 2025 president van Suriname. Hij overleed maandag op 67-jarige leeftijd.