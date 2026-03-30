Wall Street sluit gemengd na nieuwe dreigementen Trump aan Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gemengd gesloten, nadat kort na aanvang van de handel op Wall Street plussen op de borden stonden. De aandacht bleef uitgaan naar de oorlog in het Midden-Oosten, die de vijfde week is ingegaan. Beleggers verwerkten nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump aan Iran.

Trump meldde maandag op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de Verenigde Staten "serieus" in gesprek zijn met "een nieuw en redelijker regime" over een einde aan de oorlog. Maar als er niet snel een deal komt en de Straat van Hormuz niet snel wordt heropend, "zullen we ons prettige 'verblijf' in Iran beëindigen met het opblazen en compleet vernietigen van alle elektriciteitscentrales, oliebronnen en Kharg-eiland (en mogelijk alle ontziltingsinstallaties), die we expres nog niet hebben 'aangeraakt'", schreef hij.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 45.216,14 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,4 procent naar 6343,72 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent op 20.794,64 punten. Vrijdag waren in New York nog minnen tot 2,2 procent te zien.

Olieprijzen

De olieprijzen stegen maandag opnieuw door de gevolgen van de oorlog. Een vat Amerikaanse olie werd 5,2 procent duurder tot 104,84 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer tot 114,56 dollar per vat.

Verder hadden beleggers aandacht voor het bezoek van de voorzitter van de Federal Reserve aan de universiteit Harvard. Jerome Powell stelde dat de inflatieverwachtingen op de langere termijn onder controle lijken te zijn. "We weten niet wat de economische gevolgen zullen zijn. We zijn wel van mening dat ons beleid ons de ruimte biedt om de situatie af te wachten", zei Powell.

Apple

Apple daalde 0,9 procent. De Europese dochteronderneming van het techconcern kreeg een boete van het Verenigd Koninkrijk van 390.000 pond (450.000 euro) vanwege het schenden van Russische sancties. Het Britse Office of Financial Sanctions Implementation ontdekte dat Apple Distribution International 635.618 pond had betaald aan het Russische streamingplatform Okko in 2022.

Aluminiumproducenten profiteerden van een sterke stijging van de aluminiumprijzen. Iran meldde raket- en droneaanvallen te hebben uitgevoerd op aluminiumfabrieken in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Alcoa en Century Aluminum stegen 8,2 en 7,3 procent.