DOKKUM (ANP) - De koninklijke familie gaat volgend jaar tijdens Koningsdag naar het Friese Dokkum, dat meldt de Rijksvoorlichtingendienst vrijdag. In 2026 is Koningsdag weer op 27 april. Dit jaar was het op 26 april, omdat 27 april op een zondag viel. De familie ging toen naar Doetinchem.