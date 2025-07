NAVO heeft nieuwe hoogste commandant in Europa

BERGEN (ANP) - De NAVO heeft een nieuwe hoogste commandant in Europa. De Amerikaanse generaal Alexus Grynkewich heeft de leiding over de verdediging van het bondgenootschap tegen bijvoorbeeld een Russische aanval vrijdag overgenomen.

Luchtmachtman Grynkewich volgt een landgenoot op, landmachtgeneraal Chris Cavoli. Dat de zogeheten Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) toch weer een Amerikaan is geworden, is voor veel Europese bondgenoten een opluchting. Dat is sinds de oprichting van de NAVO al zo, maar Europese lidstaten vreesden dat de Verenigde Staten daarmee wilden breken. De regering-Trump wil immers de aandacht verleggen naar het pareren van de nieuwe grote rivaal, het opkomende China.

Maar Washington besloot uiteindelijk de belangrijke post niet op te geven. Die levert veel invloed op tegen geringe kosten. Bovendien is de SACEUR de schakel tussen de nucleaire en de niet-nucleaire verdediging van de NAVO.