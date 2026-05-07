Koninklijke Marechaussee: brand 't Harde door springstof-oefening

DEN HAAG (ANP) - De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het Artillerie Schietkamp (ASK) in 't Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee (KMAR) op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten.

De brand ontstond volgens de KMAR tijdens een geplande oefening waarbij munitie tot ontploffing werd gebracht. "Uit het feitenonderzoek komt naar voren dat de eenheid de oefening correct had aangevraagd en dat het springplan vooraf was goedgekeurd door de relevante autoriteiten van het ASK," aldus de Koninklijke Marechaussee.

Het meest aannemelijke scenario voor het ontstaan van de brand is een technische samenloop van omstandigheden. Er zijn tijdens het springen van de mijnen vermoedelijk gloeiend hete deeltjes, zoals glasvezelresten van oudere mijnen en resten van de gebruikte brandfakkels, uit de springkuil geslingerd.

Oefening

Op dronebeelden van de oefening is te zien dat direct na de ontploffing op verschillende plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. Volgens de KMAR breidde het vuur zich door specifieke omstandigheden "zeer snel uit tot een grote vuurzee."

Met het rapport is het feitenonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland afgerond. De resultaten worden overgedragen aan Defensie met het oog op mogelijke aanpassingen van de protocollen en voorschriften.

De Koninklijke Marechaussee zegt op dit moment nog bezig te zijn met onderzoek naar drie andere branden die onlangs op militaire oefenterreinen woedden. Het gaat daarbij om een brand die op 21 april uitbrak op de Ederheide. Bovendien worden twee branden onderzocht op 30 april op de Oirschotse Heide en op de Weelterheide.