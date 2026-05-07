Europarlement aan lidstaten: maak haast met Europese defensieunie

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 14:51
BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs uit elf landen en vier politieke groepen roepen de lidstaten op snel een Europese defensieunie op te richten. Alleen daarmee kan Europa zich zelfstandig verdedigen. Die unie moet een plek krijgen binnen de NAVO, maar ook los van de NAVO kunnen opereren.
"Niet gescheiden, maar scheidbaar", zei de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt), initiatiefnemer van de oproep aan de lidstaten, donderdag op een persconferentie.
De Europese defensieunie moet de NAVO versterken maar onafhankelijk van de VS kunnen opereren, bepleiten de initiatiefnemers. Ze sluiten op termijn een Europees leger niet uit.
Een geïntegreerde commandostructuur
De nationale legers moeten onder één geïntegreerde commandostructuur gaan vallen. Binnen de defensieunie moet gezamenlijk defensiematerieel binnen de EU worden aangekocht en materieel moet worden gestandaardiseerd, zo willen ze.
Het gaat nu om dertig Europarlementariërs van de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten (S&D), de liberale Renew en de Groenen. Ze verwachten dat meer Europarlementariërs zich bij het initiatief aansluiten.
Europese defensieunie
Er wordt al lang gepraat over een Europese defensieunie. De Europese Commissie is voorstander, maar veel lidstaten zien dat niet zitten. Zo willen Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld dat defensiematerieel in hun landen wordt gekocht, verduidelijkte Van Lanschot. "Dat moeten we doorbreken."
De initiatiefnemers vinden ook dat de Europese defensieunie moet samenwerken met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada en Oekraïne.
De tijd dringt, waarschuwt Van Lanschot. "Rusland is, ook al zijn ze in Oekraïne aan het vechten, zich ook aan het voorbereiden op een eventuele aanval op Europa. Als we nu de juiste dingen doen, kunnen we voorkomen dat dat gebeurt."
