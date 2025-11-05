Koolmees begint verkenning formatie met D66-leider Jetten

DEN HAAG (ANP) - Verkenner Wouter Koolmees is zijn opdracht woensdagochtend begonnen met een gesprek met verkiezingswinnaar Rob Jetten. De partijleider van D66 herhaalde voorafgaand aan het gesprek dat zijn voorkeur uitgaat naar een brede meerderheidscoalitie met VVD, GroenLinks-PvdA en CDA.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaf dinsdag nog aan geen coalitie te willen vormen met GroenLinks-PvdA. "Dit is de fase om de campagneretoriek achter je te laten", zei Jetten daar woensdag over. "We moeten nu kijken hoe we samen kunnen bouwen aan een nieuw verhaal voor Nederland."

Jetten sprak de verwachting uit dat partijleiders de komende dagen nog vaker bij Koolmees langsgaan "in verschillende combinaties".