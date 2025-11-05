EU zonder hard klimaatdoel naar de klimaattop in Belém

BRUSSEL (ANP) - Het is de Europese Unie niet gelukt om een hard klimaatdoel voor 2035 af te spreken voorafgaand aan de klimaattop (COP30) in Belém in Brazilië. De top begint over een aantal dagen. De EU-lidstaten raakten het alleen eens over het verminderen van uitstoot ergens tussen de 66,3 en 72,5 procent in 2035. Dit stond eerder ook al in een intentieverklaring.

De Franse milieuminister noemde het dinsdag "een ramp" als de EU met lege handen op de klimaattop zou aankomen. De Europese Unie wilde eerst een klimaatdoel voor 2040 vaststellen en vanuit daar een afgeleide vaststellen voor 2035. De deadline voor het inleveren van een nationaal bepaalde bijdrage (NDC) voor 2035 lag eigenlijk al in september, maar tot woensdagochtend lukte het de EU niet om een doel voor 2040 vast te stellen.

De EU noemt zichzelf graag een voorloper op het gebied van klimaatbeleid. Dat de EU zou afreizen naar de klimaattop zonder een NDC was ondenkbaar. "Dat kan echt niet", zei een EU-diplomaat eerder.