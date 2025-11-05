ECONOMIE
Aantal asielzoekers in Ter Apel loopt verder op

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 10:18
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is gestegen naar 2100, het hoogste aantal in ruim een maand tijd. Dat is opnieuw boven de afgesproken grens van 2000 mensen, en daarom moet opvangorgaan COA weer een dwangsom van 50.000 euro betalen.
In Biddinghuizen is vorige week een grote opvang voor 1250 asielzoekers in gebruik genomen. Daardoor daalde de bezetting in Ter Apel snel van bijna 2100 mensen naar iets meer dan 1700. Daarna liep het aanmeldcentrum echter snel weer vol. "Er is te weinig doorstroom naar andere opvanglocaties in verband met een tekort aan opvanglocaties", zegt een woordvoerder van het COA. Daarnaast kunnen te weinig statushouders, erkende vluchtelingen, verhuizen van asielzoekerscentra naar reguliere woningen. Daardoor komen hun plekken niet vrij.
Het COA heeft sinds begin september 1,35 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro. Dat wordt op zijn vroegst half januari bereikt.
