Koolmees: formatie 4 partijen risico voor onderlinge verhoudingen

DEN HAAG (ANP) - Verkenner Wouter Koolmees ziet "een groot risico" voor de persoonlijke verhoudingen als vier partijen zouden gaan praten over een mogelijke coalitie. Dat zegt hij in het debat over de verkiezingsuitslag. Hij verwacht dat de formatie dan juist alleen maar langer zou duren. "Daarom leek het mij niet verstandig om daarmee te beginnen."

De gesprekken die Koolmees voerde met de partijleiders lieten zien dat er blokkades en grote inhoudelijke verschillen liggen om met vier partijen een kabinet te vormen. Hij noemt als voorbeeld de voorkeurscoalitie van D66, in samenwerking met CDA, GroenLinks-PvdA en VVD. Die laatste partij wil niet samenwerken met de linkse partij. "Samen met elkaar in een hok gaan zitten heeft dan niet zoveel zin", aldus Koolmees.

Koolmees put uit zijn ervaring als onderhandelaar en formateur: "Als je zo kort na de verkiezingen al vastloopt in een variant, dan heeft dat consequenties voor de onderlinge verhoudingen."

Advies

Zijn advies luidt om D66 en CDA samen te laten beginnen met onderhandelen. VVD had daar graag bij aangesloten, maar Koolmees vond dat geen goed idee. "Daarmee sluit je direct een optie uit", zei hij, doelend op de blokkade van VVD op GL-PvdA. Daarmee wordt het volgens Koolmees moeilijker om een kabinet met breed draagvlak te vormen.

Ook JA21-leider Joost Eerdmans sprak de wens uit om mee te praten, "dan was het bijna logischer geweest om met vier partijen te beginnen, maar in deze fase acht ik de verschillen zo groot, dat het geen goed idee is."