NAVO goed op weg zich te versterken, vindt commandant oostflank

BRUNSSUM (ANP) - De NAVO-commandant die vanuit Nederland de verdediging van het grootste deel van de NAVO-grens met Rusland leidt, vindt dat de alliantie zich goed aan het herbewapenen is. "Ik zie echt goede vorderingen onder uw leiderschap bij het ontwikkelen van slagkracht en bij de uitgaven aan defensie", zei generaal Ingo Gerhartz tegen NAVO-chef Mark Rutte, donderdag op bezoek op het hoofdkwartier in Brunssum. Die vooruitgang heeft de NAVO volgens hem laatst nog bewezen, toen zij oefende op het afslaan van een aanval op Estland.

Gerhartz ontving Rutte op het JFC in Zuid-Limburg. Dat is het zenuwcentrum voor de NAVO-troepen die de oostflank van Noorwegen tot Hongarije moeten verdedigen tegen bijvoorbeeld een Russische aanval. Gerhartz wordt weer aangestuurd door de hoogste NAVO-commandant in het opperhoofdkwartier in België.

De NAVO-landen hebben eerder dit jaar ingestemd met de wensen van de militaire leiding en afgesproken hun defensiebudgetten fors te verhogen. Op de verlanglijst van de militairen stonden onder meer luchtverdedigingssystemen, langeafstandswapens en logistieke ondersteuning.

Hybride oorlogvoering

Maar de NAVO mag dan sterker worden, "we zien tegelijkertijd dat we dagelijks worden uitgedaagd met hybride activiteiten", zei Gerhartz. Bij hybride oorlogvoering ondermijnt een vijand de samenleving door bijvoorbeeld spionage, sabotage, manipulatie van verkiezingen en het zaaien van verdeeldheid, zonder ouderwets met troepen of bommen aan te vallen. Boven het JFC in Brunssum werden afgelopen week onbekende drones gezien. "We moeten een goed en evenwichtig antwoord vinden" op zulke dreigingen, zei de Duitse luchtmachtgeneraal.

Aan de oostgrens "probeert Rusland constant onze vastberadenheid en ons verweer te testen", zei Rutte. Maar "de mannen en vrouwen in Brunssum garanderen" dat de NAVO daar "sterk en geloofwaardig blijft, wat er ook aan dreigingen en provocaties plaatsvindt".