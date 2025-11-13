ECONOMIE
Europarlement wil dat leden tijdens zwangerschapsverlof stemmen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 14:15
BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil dat Europarlementariërs tijdens een zwangerschapsverlof via een collega kunnen stemmen. Vrouwen mogen hun volmacht afgeven drie maanden voor en zes maanden na de bevalling. Dit voorstel is donderdag met 605 stemmen voor door het Europees Parlement aangenomen. De kieswet van de EU moet nu worden aangepast.
Dertig Europarlementariërs stemden tegen en vijf onthielden zich van stemming. Het Europees Parlement kent geen vervangingsregeling zoals de Tweede Kamer die wel heeft. Nu kunnen Europarlementariërs tijdens hun zwangerschapsverlof maandenlang niet stemmen.
Parlementsvoorzitter Roberta Metsola is "trots" dat het parlement voor "dit baanbrekende voorstel" heeft gestemd.
"Als politicus en vrouw kan ik alleen maar hopen dat de lidstaten het met ons eens zullen zijn dat de modernisering van onze stemregels lang op zich laat wachten", zei ze. "Geen enkele vrouw zou moeten kiezen tussen het dienen van haar kiezers en het krijgen van kinderen."
