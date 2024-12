Koolmees: grotere kans op zitplaats tussen Rotterdam en Den Haag

ROTTERDAM (ANP) - De kans op een zitplaats in de trein op de drukke verbinding tussen Rotterdam en Den Haag gaat in de nieuwe dienstregeling omhoog. Dat heeft NS-topman Wouter Koolmees gezegd. De NS zet op dat traject, en ook in algemeen, meer treinen in. Maar de drukke ochtendspitsen die reizigers op dinsdagen en donderdagen gewend zijn, komen volgens Koolmees in het nieuwe jaar waarschijnlijk weer terug.

Koolmees noemde de komst van een TienminutenSprinter tussen Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht zondag een van de grote veranderingen van de nieuwe dienstregeling. Op dat traject ziet de NS een groeiend aantal reizigers. Door een flinke uitbreiding van het spoor tussen deze steden is het nu mogelijk om er meer treinen te laten rijden, legde de NS-baas uit.

Koolmees deed zijn uitspraken vanaf station Rotterdam Centraal. Hij was daar om samen met de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten een korte openingshandeling te verrichten voor een nieuwe, snellere trein naar Brussel. "De rit Rotterdam-Antwerpen duurt voortaan nog geen drie kwartier", aldus een trotse Koolmees. Hij verwacht de komende jaren een flinke toename van het aantal internationale reizigers.