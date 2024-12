Iran laat zangeres vrij die vastzat om optreden zonder hoofddoek

TEHERAN (ANP) - Iraanse autoriteiten hebben zangeres Parastoo Ahmadi vrijgelaten nadat ze was opgepakt omdat ze had opgetreden zonder hoofddoek. Dat is tegen de strenge kledingvoorschriften van het strikt islamitische land.

Volgens haar advocaat zijn de twee bandleden van Ahmadi ook vrijgelaten. Het drietal wacht nu op een officiële aanklacht.

Het optreden van Ahmadi vond plaats zonder publiek. Een opname werd op YouTube gezet en is inmiddels ruim 1,7 miljoen keer bekeken. Onder de video plaatsten mensen wereldwijd steunbetuigingen en prijzen ze Parastoo om haar moed.

Twee jaar geleden leidde de dood van de jonge Iraanse vrouw Mahsa Amini tot hevige protesten in Iran. De vrouw werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg en overleed in politiehechtenis. Vooral in steden is sindsdien verzet tegen de strenge kledingvoorschriften, vooral tegen het verplicht dragen van een hoofddoek.