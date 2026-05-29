Koopmans: lastig dat wetenschap theorie werd genoemd

DEN HAAG (ANP) - Dat de wetenschappelijke consensus over de oorsprong van het coronavirus op een gegeven moment als theorie werd gezien, vond viroloog Marion Koopmans "lastig". Volgens haar zijn betrokken wetenschappers het erover eens dat het van dier op mens is overgegaan.

"Uit politieke kringen kwam het idee voort dat er iets mis zou zijn gegaan bij een laboratorium in Wuhan", zei Koopmans tijdens het eerste verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Commissielid Songül Mutluer stelde daarop dat er twee theorieën zijn voor de oorsprong. "Dat vind ik lastig in deze pandemie. Dat er processen op gang komen van buiten de wetenschap die de wetenschappelijke consensus in twijfel trekken."

"Voor de bestrijding maakt het niet uit, je moet hetzelfde doen", zei de viroloog over de discussie waar het virus vandaan komt.

Oorsprong virus

Tijdens het verhoor zei Koopmans dat ze te horen kreeg dat inlichtingendiensten informatie hadden dat het virus mogelijk uit een laboratorium zou komen. "Daarom heb ik in een publicatie opgeroepen om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die informatie te geven, zodat we het wetenschappelijk konden beoordelen." Dat gebeurde uiteindelijk niet. Koopmans noemde deze theorie "vooral erg politiek".

Koopmans ging begin 2021 namens de WHO naar China om de oorsprong van het virus te onderzoeken. Hoe het virus precies onder mensen is uitgebroken, wist ze niet te achterhalen. Het was voor Koopmans wel duidelijk dat het van dier op mens is overgegaan.