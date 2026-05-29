ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koopmans: lastig dat wetenschap theorie werd genoemd

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 11:26
anp290526093 1
DEN HAAG (ANP) - Dat de wetenschappelijke consensus over de oorsprong van het coronavirus op een gegeven moment als theorie werd gezien, vond viroloog Marion Koopmans "lastig". Volgens haar zijn betrokken wetenschappers het erover eens dat het van dier op mens is overgegaan.
"Uit politieke kringen kwam het idee voort dat er iets mis zou zijn gegaan bij een laboratorium in Wuhan", zei Koopmans tijdens het eerste verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Commissielid Songül Mutluer stelde daarop dat er twee theorieën zijn voor de oorsprong. "Dat vind ik lastig in deze pandemie. Dat er processen op gang komen van buiten de wetenschap die de wetenschappelijke consensus in twijfel trekken."
"Voor de bestrijding maakt het niet uit, je moet hetzelfde doen", zei de viroloog over de discussie waar het virus vandaan komt.
Oorsprong virus
Tijdens het verhoor zei Koopmans dat ze te horen kreeg dat inlichtingendiensten informatie hadden dat het virus mogelijk uit een laboratorium zou komen. "Daarom heb ik in een publicatie opgeroepen om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die informatie te geven, zodat we het wetenschappelijk konden beoordelen." Dat gebeurde uiteindelijk niet. Koopmans noemde deze theorie "vooral erg politiek".
Koopmans ging begin 2021 namens de WHO naar China om de oorsprong van het virus te onderzoeken. Hoe het virus precies onder mensen is uitgebroken, wist ze niet te achterhalen. Het was voor Koopmans wel duidelijk dat het van dier op mens is overgegaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

putin-alina-ap-getty

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

Loading