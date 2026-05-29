CIDI: onbegrijpelijk dat rapper Ye naar Nederland mag komen

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 10:53
DEN HAAG (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het 'onbegrijpelijk' dat de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, naar Nederland mag komen om in Arnhem op te treden.
"Onbegrijpelijk dat Nederland niet in staat is om een morele grens te trekken wie je wel en geen podium biedt", aldus Naomi Mestrum, directeur van het CIDI. De organisatie zegt zich te beraden op eventuele vervolgstappen, zoals naar de rechter stappen vanwege de vergunning. "Maar dan wordt alleen getoetst op basis van wettelijke kaders, terwijl het hier gaat om een moreel besef."
Ye deed eerder antisemitische uitspraken, waardoor onder meer de Tweede Kamer hem de toegang tot Nederland wilde ontzeggen. Maar minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren, zo liet hij vrijdagochtend weten. Donderdag werd al bekend dat de gemeente Arnhem een evenementenvergunning heeft verleend voor twee optredens van Ye in het stadion GelreDome op zaterdag 6 juni en maandag 8 juni.
