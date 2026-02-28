ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kopstuk Revolutionaire Garde mogelijk gedood bij aanvallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 13:24
anp280226118 1
JERUZALEM (ANP) - Israëlische functionarissen denken dat de leider van de machtige Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) is gedood bij de aanvallen op Iran. Dat schrijft nieuwssite Times of Israel. Ook de Iraanse minister van Defensie en inlichtingenchef zouden vermoedelijk zijn gedood.
IRG-topman Mohammad Pakpour had die functie minder dan een jaar. Zijn voorganger Hossein Salami was in 2025 gedood bij Israëlische aanvallen op Iran. Iran en de Israëlische krijgsmacht moeten de dood van Pakpour nog bevestigen.
De zwaarbewapende Revolutionaire Garde geldt in Iran als een belangrijke steunpilaar van het regime.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

Most-Visited-Websites-of-2026_WEB

Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

ANP-504105659

Wetenschapper vertelt hoe vaak je je tandenborstel echt moet vervangen (en hoe je hem schoonhoudt)

Loading