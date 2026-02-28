Kopstuk Revolutionaire Garde mogelijk gedood bij aanvallen

JERUZALEM (ANP) - Israëlische functionarissen denken dat de leider van de machtige Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) is gedood bij de aanvallen op Iran. Dat schrijft nieuwssite Times of Israel. Ook de Iraanse minister van Defensie en inlichtingenchef zouden vermoedelijk zijn gedood.

IRG-topman Mohammad Pakpour had die functie minder dan een jaar. Zijn voorganger Hossein Salami was in 2025 gedood bij Israëlische aanvallen op Iran. Iran en de Israëlische krijgsmacht moeten de dood van Pakpour nog bevestigen.

De zwaarbewapende Revolutionaire Garde geldt in Iran als een belangrijke steunpilaar van het regime.