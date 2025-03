VN halen een derde van personeel weg uit Gaza om veiligheid

GENÈVE (ANP/RTR) - De Verenigde Naties halen een derde van al het internationale personeel in de Gazastrook weg. Volgens woordvoerder Alessandra Vellucci is dat voor de veiligheid van de werknemers.

"We doen dit omdat secretaris-generaal António Guterres niet in staat is om de veiligheid van het VN-personeel te garanderen", aldus Vellucci. Het komt erop neer dat dertig van de honderd internationale medewerkers uit Gaza worden weggehaald. Zij werken voor bijvoorbeeld het Wereldvoedselprogramma (WFP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en kinderrechtenorganisatie UNICEF. Het is niet duidelijk hoe de VN de veiligheid van de overgebleven werknemers wil waarborgen.

Vorige week werd de accommodatie van het VN-Bureau voor Projectondersteunende Diensten (UNOPS) in de Gazastrook geraakt door een Israëlische luchtaanval. Vijf mensen raakten gewond en een Bulgaarse medewerker kwam om het leven. Guterres zei "geschokt" te zijn door het incident.

De VN zijn in Gaza ook actief met de hulporganisatie UNRWA. De meeste van die werknemers zijn Palestijns.